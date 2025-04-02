Луис Энрике доверил место в воротах россиянину Сафонову, и тот пропустил в первые 27 минут игры два мяча от команды из второго дивизиона Франции. Причём в одной из ситуаций предассист совершил вратарь Дюнкерка Юэн Жауэн. Так ПСЖ усложнил себе жизнь и выход в финал турнира.

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Однако футбольной сказке не судилось случиться. Хозяева не смогли продержаться до перерыва, и пропустили первый мяч на 45-й минуте – как говорится, "в раздевалку". Второй мяч Дюнкерк пропустил в самом начале второго тайма, и после этого уже окончательно "поплыл". Дембеле записал на свой счёт дубль и ассист.

ПСЖ вышел в финал и ждёт имя своего соперника. Во втором полуфинале встретятся Канн и Реймс.

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