ПСЖ выиграл первый матч против Реал Сосьедада со счетом 2:0, однако у басков оставалась надежда на камбэк. Во-первых, потому что первый тайм парижской встречи прошел при их преимуществе. Во-вторых, потому что они играли на родной “Аноэте” – а здесь местные болельщики способны создать особый вайб.

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Мбаппе ликвидировал Реал Сосьедад

Также была надежда, что Мбаппе окончательно рассорился с Луисом Энрике, дважды подряд получив замены по ходу игр Лиги 1. Килиан даже не стал досматривать поединок против Монако вместе с партнерами, отправившись в випку к маме – а без "черепашки" этот ПСЖ является совсем другой командой.

Надежды Реал Сосьедада не оправдались. Мбаппе вышел в старте и едва не организовал гол уже на 9-й минуте. Француз легко убежал от Шеральдо и выполнил прострел вдоль линии вратарской, а Барколя замкнул – впрочем, Брэдли пробил в голкипера.

Еще через 9 минут Килиан открыл счет. Капитан парижан вошел на левый край штрафной, дважды качнул Субельдию и пробил под дальнюю штангу – 0:1! Удар оказался настолько мощным, что Ремиро даже не успел выставить руку, а мяч порвал сетку ворот.

На 29-й минуте Мбаппе мог и дубль оформить, открывшись в правой половине штрафной под прострел Барколя. На этот раз нападающий стрелял в ближний, однако Ремиро выполнил фантастический сейв ногой. Это был последний момент Килиана в первом тайме – симптоматично, что он стал последним и для всего ПСЖ.

Удвоить преимущество парижан удалось уже после перерыва, на 56-й минуте. Свежий Ли Кан Ин запустил передачу на ход по левому флангу, а Мбаппе из пределов штрафной хряпнул под ближнюю стойку – Ремиро этого не ожидал. 2:0. После этого стало понятно, что никакого Сосьедада в 1/4 ЛЧ мы не увидим.

Баски старались – и подняли ценник на лидеров

А что же Реал Сосьедад? К сожалению, в первые 35 минут встречи ничего хорошего сказать о "чурри-урдине" нельзя. Иманола Альгуасила можно отметить разве что за верность собственным принципам – его подопечные смело прессинговали 1-в-1 по всему полю (в этом компоненте баски являются одними из лучших в Европе).

Вот только ПСЖ умело этим манипулировал, отрезая сразу 5-6 футболистов одной передачей. Между группой атаки и обороной отчасти не было никого, кроме парижан. Именно из этого и родился дебютный момент ПСЖ, кстати. При этом большая группа исполнителей на чужой трети не помогала с созданием моментов.

Реал Сосьедад начал прижимать ПСЖ только перед перерывом, едва не сравняв счет. Шедевром мог отличиться Кубо – Такефуса сместился с правого фланга и зарядил метров с 25-ти. Мимо дальней девятки! Впрочем, ничего более интересного в первом тайме "чурри-урдин" не создали.

До 60-х минут у басков тоже ничего не получалось, однако после второго пропущенного гола игра изменилась. ПСЖ потерял мотивацию, а Сосьедад добавил в динамике и остроте. В этом деле очень помогло появление Барренечеа – всего через две минуты после выхода на поле Андре забил гол, замкнув подачу с правого угла штрафной! К сожалению, взятие ворот отменили из-за офсайда.

Еще через минуту Барренечеа пробежался по левому флангу и прострелил на линию вратарской. Быть бы голу, если бы Оярсабаль не размылся с мячом. На 76-й же забить мог другой лидер – Субименди. После подачи с углового и передачи Траоре центрхав пробивал метров с пяти. По воробьям! Еще через три минуты свежий Турриентес расстреливал Доннарруму в упор (пас выполнил Барренечеа), однако Джиджи спас Париж.

В конце концов, на 89-й минуте Турриентес обыгрался с Кубо и выполнил кросс, который Доннарумма выбил на Мерино. Микель, который заменил Оярсабаля, сразу же наказал голкипера точным ударом. 1:2! К сожалению, это был последний гол басков в этой ЛЧ.

Попасть в ЛЧ в следующем сезоне трудно, учитывая тяжелое положение в таблице Ла Лиги – зато будут деньги на новый спортивный проект. Кубо, Субименди, Барренечеа, Турриентес и ряд других лидеров проявили себя с лучшей стороны, а покупатели на них уже есть (в частности, Арсенал будет биться за Субименди). Теперь за них придется заплатить гораздо больше.

Париж – в четвертьфинале, Мбаппе – в истории

ПСЖ после второго забитого гола имел только один момент. На 68-й минуте Хакими прорвался по правому флангу в штрафную и нанес удар, заставив Ремиро выполнять крутой сейв. Впрочем, даже в пассивном рисунке игры при счете 2:0 лучшим был Мбаппе, который раздавал филигранные пасы и шикарно использовал пространство. В конце встречи он еще и вывел Витиньо один на один, однако партнер подвел.

ПСЖ удержал свою победу и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов УЕФА 2023/24. Мбаппе же продемонстрировал, почему Париж должен был на него молиться, а не вечно крутить интриги.

Во-первых, Килиан оформил 35 результативных действий (24 гола, 11 ассистов) в 32 выездных матчах ЛЧ. Это на семь действий больше, чем сделал любой другой футболист с момента дебюта "черепашки" в турнире (2016/17).

Во-вторых, Мбаппе забил 45-й гол в ЛЧ. В возрасте до 25 лет подобное удавалось только Месси – Килиан стал вторым. Всего же у него 45 голов + 26 ассистов в 69 матчах турнира. В-третьих, в последних 10-ти поединках плей-офф ЛЧ Килиан вколотил 9 мячей. Гений! Мадрид ждет.

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