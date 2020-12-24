В соглашении о сотрудничестве Томаса Тухеля и ПСЖ прописана сумма в 7 млн евро отступных за досрочный разрыв контракта, сообщает Le Parisien.

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Эта сумма рассчитана не только на немецкого специалиста, а и на весь его тренерский штаб. Напомним, по информации СМИ, боссы парижан сообщили Тухелю об увольнении после победы ПСЖ над Страсбуром (4:0). Официальные источники клуба пока сохраняют тишину.

После 17-ти туров чемпионата Франции ПСЖ расположился на третьей строчке, отставая от лидера на один зачетный балл.

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