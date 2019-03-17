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ПСЖ вынужден попрощаться с тремя ветеранами и продать Кавани из-за раннего вылета из Лиги чемпионов

17:08 79 Читати українською
ПСЖ вынужден попрощаться с тремя ветеранами и продать Кавани из-за раннего вылета из Лиги чемпионов
Алвес, Силва, Буффон / фотоколлаж: The Sun

Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед будет иметь для ПСЖ серьезные последствия.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

ПСЖ из-за раннего вылета из Лиги чемпионов не получит тех доходов, на которые рассчитывало руководство французского клуба, сообщает Rai Sport.

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По информации издания, парижанам придется пересмотреть свою кадровую политику. В частности, уже приостановлены переговоры о продлении контрактов с тремя ветеранами клуба. Будущее Тьягу Силвы, Дани Алвеса и Джанлуиджи Буффона в столице Франции оказалось под угрозой.

Кроме того, ПСЖ будет вынужден продать форварда Эдинсона Кавани. Отмечается, что необходимые 40 млн евро готов заплатить Наполи, который хочет вернуть уругвайца на Сан Паоло. Также на нападающего претендует мадридский Атлетико – Диего Симеоне хочет видеть Кавани в составе своей команды.

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ПСЖ - Манчестер Юнайтед Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Тиагу Силва Тиагу Силва Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Дани Алвес Дани Алвес ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Франция
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