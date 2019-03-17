ПСЖ вынужден попрощаться с тремя ветеранами и продать Кавани из-за раннего вылета из Лиги чемпионов

Вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед будет иметь для ПСЖ серьезные последствия.

ПСЖ из-за раннего вылета из Лиги чемпионов не получит тех доходов, на которые рассчитывало руководство французского клуба, сообщает Rai Sport.

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По информации издания, парижанам придется пересмотреть свою кадровую политику. В частности, уже приостановлены переговоры о продлении контрактов с тремя ветеранами клуба. Будущее Тьягу Силвы, Дани Алвеса и Джанлуиджи Буффона в столице Франции оказалось под угрозой.

Кроме того, ПСЖ будет вынужден продать форварда Эдинсона Кавани. Отмечается, что необходимые 40 млн евро готов заплатить Наполи, который хочет вернуть уругвайца на Сан Паоло. Также на нападающего претендует мадридский Атлетико – Диего Симеоне хочет видеть Кавани в составе своей команды.

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