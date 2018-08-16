ПСЖ выкупил у Шальке Керера за 37 миллионов евро

Защитник Шальке Тильйо Керер продолжит карьеру в составе действующих чемпионов Франции.

ПСЖ представил 21-летнего Тильйо Керера в качестве игрока клуба. Немецкий защитник подписал 5-летний контракт, сообщает официальный сайт французского клуба.

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По информации журналиста Робина Бейрнера, Шальке получил за своего игрока 37 миллион евро.

"Я очень взволнован после подписания своего контракта с ПСЖ. Вся Европа знает о силе этого клуба. Я не могу представить лучшего места для продолжения карьеры.

С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками и тренером, который продемонстрировал очень хорошую работу в чемпионате Германии", – сказал Керер после подписания контракта.

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