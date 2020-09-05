ПСЖ договорился с Севильей о полноценном выкупе голкипера Серхио Рико.

Контракт испанца с чемпионами Франции рассчитан до лета 2024-го, информирует официальный сайт парижан. ПСЖ воспользовался правом выкупа за 6 млн евро.

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Рико присоединился к команде Тухеля прошлым летом, однако навязать достойную конкуренцию Кейлору Навасу не смог – всего 10 матчей. Список титулов голкипера пополнился званием чемпиона Франции, победителя Кубка, Суперкубка и Кубка лиги. В неудачном финале ЛЧ против Баварии (0:1) на воротах ПСЖ стоял Навас.

Добавим, что из аренды в Реале вернулся еще один голкипер ПСЖ – Альфонс Ареола. Вероятно, ему придется искать новое место работы.

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