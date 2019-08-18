ПСЖ выдвинул Реалу свои требования по обмену с участием Неймара

Французский Пари Сен-Жермен, очевидно, готов к грандиозному обмена игроками с мадридским Реалом.

Парижане определились, кого хотят получить вместо опального бразильца. Об этом сообщает Telefoot.

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Представители ПСЖ заявили руководству Реала, что любая сделка по Неймару должна включать двух игроков "сливочных" – защитника Рафаэля Варана и вингера Жуниора Винисиуса. Также французский гранд заверил, что совершенно не интересуется Гаретом Бейлом.

Что касается возможного возвращения Неймара в Барселону, то главным препятствием остаются аппетиты парижан. Руководство ПСЖ хочет получить за форварда деньги, защитника Нелсона Семеду и вингера Усмана Дембеле. Между тем "блаугранас" готовы отдать хавбека Ивана Ракитича с доплатой.

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