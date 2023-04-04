ПСЖ и Лионель Месси еще больше отдаляются от компромисса по условиям продолжения сотрудничества.

Развод французского гранда и чемпиона мира по завершении сезона выглядит неизбежным, сообщает L'Equipe.

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ПСЖ готов сохранить Месси только в случае уменьшения зарплаты на 75%. Клуб хочет сэкономить на 35-летней звезде, чтобы иметь большее пространство для усиления в летнее трансферное окно. Лионель же больше думает о футбольных моментах. Аргентинец быстро разочаровался в ПСЖ на фоне хаоса, произошедшего после чемпионата мира. Постоянные конфликты, вылеты из ЛЧ и Кубка Франции, вероятная очередная смена тренера – все это не вдохновляет Месси оставаться в Париже, да еще с огромным сокращением зарплаты.

В прессе начали появляться слухи о возвращении Лео в Барселону, которая 2 года назад вынужденно отпустила легенду из-за финансовых проблем. Впрочем, с тех пор положение "кулес" значительно не улучшилось, поэтому для приглашения экс-нападающего еще нужно приложить немало усилий.

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