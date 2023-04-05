Не секрет, что ПСЖ ищет преемника Кристофу Гальтье. Издание L'Equipe сообщило, что у наставника парижан есть два матча на исправление ситуации. Однако даже если он доработает до конца сезона, летом, скорее всего, его всё равно уволят.

ПСЖ может уволить Гальтье в ближайшее время – тренеру дали 2 матча на исправление ситуации

Руководство столичного клуба рассматривает двух кандидатов на замену Гальтье. Как информирует RMC Sport, это Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

Сообщается, что любая кандидатура на пост главного тренера встречается внутри клуба жесткими спорами, но Зидана это не касается – фигура экс-тренера Реала удовлетворяет всех. В то же время в отношении Нагельсманна у боссов парижан есть определённые сомнения. В частности, они сомневаются, что уволенный из Баварии специалист сможет совладать со звёздной раздевалкой команды.

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