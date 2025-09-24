ПСЖ встретил Дембеле после завоевания "Золотого мяча" необычной просьбой – ВИДЕО безумной реакции команды Забарного
Звезда ПСЖ Усман Дембеле вернулся в расположение парижской команды с "Золотым мячом-2025".
Футболисты ПСЖ устроили теплый прием Усману Дембеле, который стал обладателем “Золотого мяча-2025”. Видео и фото встречи опубликовали в официальном аккаунте парижского клуба в соцсети X.
"Теперь, когда ты обладатель "Золотого мяча", я хочу, чтобы ты все время приходил в костюме", – сыронизировал над образом Дембеле Ашраф Хакими.
Приветствовали 28-летнего француза не только партнеры по команде, но и работники клубной базы. Наставник ПСЖ Луис Энрике встретил Дембеле крепкими отцовскими объятиями.
Ставший третьим в голосовании Витинья после приветствия Дембеле сразу выхватил "Золотой мяч" из его рук. Гонсалу Рамуш сразу попросил подарки для всех в команде. Остальные звезды ПСЖ активно фотографировались с Усманом и просили подержать награду.
А вот Илья Забарный на кадрах с поздравлением Дембеле пока отсутствует. Хотя, вероятно, французский клуб будет публиковать еще много контента с празднованием командой победы Усмана Дембеле в самой престижной индивидуальной премии футбола.
