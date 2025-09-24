Футболисты ПСЖ устроили теплый прием Усману Дембеле, который стал обладателем “Золотого мяча-2025”. Видео и фото встречи опубликовали в официальном аккаунте парижского клуба в соцсети X.

"Теперь, когда ты обладатель "Золотого мяча", я хочу, чтобы ты все время приходил в костюме", – сыронизировал над образом Дембеле Ашраф Хакими.

Приветствовали 28-летнего француза не только партнеры по команде, но и работники клубной базы. Наставник ПСЖ Луис Энрике встретил Дембеле крепкими отцовскими объятиями.

« Maintenant que tu es Ballon d'Or, je veux que tu viennes tout le temps en costume ! » ‍♂️



Le retour du Ballon d'Or 2025 au Campus PSG !

Ставший третьим в голосовании Витинья после приветствия Дембеле сразу выхватил "Золотой мяч" из его рук. Гонсалу Рамуш сразу попросил подарки для всех в команде. Остальные звезды ПСЖ активно фотографировались с Усманом и просили подержать награду.

А вот Илья Забарный на кадрах с поздравлением Дембеле пока отсутствует. Хотя, вероятно, французский клуб будет публиковать еще много контента с празднованием командой победы Усмана Дембеле в самой престижной индивидуальной премии футбола.

