Маурисио Почеттино начнет свою работу в ПСЖ с огромными кадровыми потерями.

Чемпионы Франции на своем официальном сайте сообщили последние новости из лазарета.

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Почеттино в матче против Сент-Этьена (6 января) не сможет рассчитывать на 9 игроков: Неймар (голеностоп), Икарди (приводящая мышца), Курзава, Данилу и Кимпембе (у всех – подколенное сухожилие), Паредес (бедро), Флоренци (голеностоп), Бернат (колено) и Рафинья (коронавирус). Зато Диалло и Сарабия полностью восстановились от травм.

Напомним, матч Сент-Этьен – ПСЖ станет дебютным для Маурисио Почеттино, который заменил Томаса Тухеля на тренерском мостике столичной команды.

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