toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

ПСЖ включит Ареолу в соглашение по Навасу

06:00 168 Читати українською
ПСЖ включит Ареолу в соглашение по Навасу
Альфонс Ареола / Фото ФК ПСЖ

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареола сможет поработать под руководством Зинедина Зидана.

ПСЖ и Реал находятся в шаге от оформления трансфера голкипера мадридцев Кейлора Наваса. Для подписания костариканца парижане будут вынуждены отдать взамен королевскому клубу своего вратаря Альфонса Ареолу, сообщает AS.

Навас согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ

По информации издания, этот обмен не окажет никакого влияния на потенциальный переход Неймара, которого также сватают в лагерь мадридцев.

У 26-летнего Арреолы уже есть опыт выступлений в Ла Лиге, ведь он защищал цвета Вильярреала на правах аренды в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне Лиги 1 французский вратарь провел лишь три поединка.

Чи зможе Лунін повернутись у Реал цього літа – Зідан і наставник Вальядоліда коментують дивну ситуацію

blog_ava
Соль сравнил Зарю с двумя клубами Примеры
06:30
189
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Альфонс Ареола Альфонс Ареола Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
55
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук