ПСЖ включит Ареолу в соглашение по Навасу

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареола сможет поработать под руководством Зинедина Зидана.

ПСЖ и Реал находятся в шаге от оформления трансфера голкипера мадридцев Кейлора Наваса. Для подписания костариканца парижане будут вынуждены отдать взамен королевскому клубу своего вратаря Альфонса Ареолу, сообщает AS.

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По информации издания, этот обмен не окажет никакого влияния на потенциальный переход Неймара, которого также сватают в лагерь мадридцев.

У 26-летнего Арреолы уже есть опыт выступлений в Ла Лиге, ведь он защищал цвета Вильярреала на правах аренды в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне Лиги 1 французский вратарь провел лишь три поединка.

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