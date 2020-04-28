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ПСЖ включился в борьбу за ключевого хавбека Атлетико

10:03 45 Читати українською
ПСЖ включился в борьбу за ключевого хавбека Атлетико
Коке, Партей и Сауль / Marca

Круг претендентов на полузащитника Атлетико Томаса Партея становится все больше.

Французский ПСЖ стал в очередь за игроком сборной Ганы, информирует RMCSport.

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Спортивный директор парижан Леонардо хочет усилить сразу несколько позиций, и центр полузащиты является приоритетом. Партей выглядит вполне выгодным вариантом, поскольку в его контракте с Атлетико прописана скромная клаусула – 50 млн евро. "Матрасники" надеются продлить соглашение, которое заканчивается через два года.

Добавим, что Партей, за которым также охотятся Интер, Ювентус и Арсенал, в нынешнем сезоне сыграл 32 матча, записав себе в актив 3 гола и один ассист.

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