ПСЖ начал переговоры о возможном трансфере Рюдигера, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

Челси не может убедить Рюдигера продлить контракт – защитником интересуется Реал

Несколько недель назад спортивный директор ПСЖ Леонардо встретился с Сааром Сенези, агентом и братом Рюдигера. Впрочем, стороны пока не приняли решения. Реал пытается подписать Антонио и хочет договориться с защитником о переходе на правах свободного агента после завершения контракта с Челси (летом 2022 года).

Добавим, что Рюдигер в текущем сезоне провел 21 матч за Челси во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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