В Париже никак не могут определиться в целесообразности приглашения Месси в лагерь ПСЖ.

Руководство ПСЖ сомневается, рентабельно ли для клуба будет удовлетворять финансовые аппетиты звезды Барселоны Лионеля Месси, сообщает Daily Mail.

ПСЖ снова заговорил о трансфере Месси после скандала в Суперкубке Испании

Парижане хотели бы видеть 33-летнего аргентинца в своей команде, но зарплата форварда отпугивает действующего чемпиона Франции. По нынешнему контракту с Барсой, который рассчитан до лета, Лионель получает больше 500 тысяч евро в неделю.

Напомним, прошлым летом в Каталонии разгорелся скандал из-за желания Месси покинуть клуб. СМИ называют главным претендентами на игрока ПСЖ и Манчетсер Сити.

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