ПСЖ видит препятствие в потенциальном трансфере Месси
19:12 - Читати українською
В Париже никак не могут определиться в целесообразности приглашения Месси в лагерь ПСЖ.
Руководство ПСЖ сомневается, рентабельно ли для клуба будет удовлетворять финансовые аппетиты звезды Барселоны Лионеля Месси, сообщает Daily Mail.
ПСЖ снова заговорил о трансфере Месси после скандала в Суперкубке Испании
Парижане хотели бы видеть 33-летнего аргентинца в своей команде, но зарплата форварда отпугивает действующего чемпиона Франции. По нынешнему контракту с Барсой, который рассчитан до лета, Лионель получает больше 500 тысяч евро в неделю.
Напомним, прошлым летом в Каталонии разгорелся скандал из-за желания Месси покинуть клуб. СМИ называют главным претендентами на игрока ПСЖ и Манчетсер Сити.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter