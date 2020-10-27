Руководство французского Пари Сен-Жермен может указать на дверь главному тренеру команды Томасу Тухелю и уже имеет звездного претендента на его место.

Массимилиано Аллегри вскоре может заменить немецкого специалиста на Парк де Пренс, утверждает Le 10 Sport.

ПСЖ получил серьезный козырь в переговорах с Мбаппе

Боссы ПСЖ якобы всерьез рассматривали возможность назначения титулованного итальянца еще в прошлом году. Однако, решили дать шанс Тухелю, а тот вывел парижан в финал Лиги чемпионов. Однако, неоднозначный старт нового сезона (2 поражения в чемпионате и неудача в 1-м туре ЛЧ против Манчестер Юнайтед) снова расшатал кресло под 47-летним тренером "красно-синих". Его будущее теперь напрямую зависит от выступлений команды в еврокубках.

К слову, экс-наставник Ювентуса Аллегри находится без работы с позапрошлого лета. Периодически его связывают с назначением в ряд европейских грандов, в частности, в мадридский Реала, МЮ, Челси.

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