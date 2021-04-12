ПСЖ размышляет над подписанием Месси, Кейна или Салаха, сообщает AS со ссылкой на Telefoot.

Кейн будет требовать трансфер в случае провального завершения сезона – есть два топ-претендента и "жадная" проблема

Парижане ведут переговоры о подписании нового контракта с Мбаппе. Однако, согласия форварда до сих пор не получили. Сам Мбаппе хотел бы сделать карьерный выбор уже по итогам сезона 2020/21. Текущий контракт чемпиона мира с ПСЖ действует до лета 2022-го, поэтому летнее трансферное окно – последняя возможность продать Мбаппе за солидные отступные.

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На замену своенравному нападающему ПСЖ рассматривает несколько вариантов усиления. Спортивный директор "красно-синих" Леонардо Араужо грезит подписанием Лионеля Месси, в свою очередь Маурисио Почеттино предпочитает видеть в команде своего старого знакомого – лидера Тоттенхэма Харри Кейна. Третий вариант – вингер Ливерпуля Мохамед Салах.

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