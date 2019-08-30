ПСЖ ведет переговоры с Реалом об аренде Йовича

Нападающий Реала Лука Йович попал в сферу интересов французского ПСЖ.

ПСЖ стремится подписать нападающего мадридского Реала Луку Йовича. Парижане хотят оформить аренду 21-летнего игрока до конца сезона, сообщает Soccer Link.

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По информации издания, ПСЖ сделал запрос относительно вероятного перехода во время переговоров с мадридцами по трансферу Кейлора Наваса.

Французы ищут усиления атаки из-за травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, а также из-за неопределенности с будущим Неймара. Ранее стало известно, что Марио Манджукич отказался от предложения ПСЖ.

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Напомним, что 21-летний Йович перешел в Реал из Айнтрахта этим летом за 60 млн евро. Также сообщалось, что сербский форвард не впечатлил главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана во время сборов и может отправиться в аренду.