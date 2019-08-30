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ПСЖ ведет переговоры с Реалом об аренде Йовича

07:31 69 Читати українською
ПСЖ ведет переговоры с Реалом об аренде Йовича
Лука Йович / фото: ФК Реал

Нападающий Реала Лука Йович попал в сферу интересов французского ПСЖ.

ПСЖ стремится подписать нападающего мадридского Реала Луку Йовича. Парижане хотят оформить аренду 21-летнего игрока до конца сезона, сообщает Soccer Link.

Реал и ПСЖ согласовали трансфер Наваса, – Marca

По информации издания, ПСЖ сделал запрос относительно вероятного перехода во время переговоров с мадридцами по трансферу Кейлора Наваса.

Французы ищут усиления атаки из-за травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, а также из-за неопределенности с будущим Неймара. Ранее стало известно, что Марио Манджукич отказался от предложения ПСЖ.

ПСЖ отклонил очередное невероятное предложение Барселоны по Неймару – трансфер все еще может состояться

Напомним, что 21-летний Йович перешел в Реал из Айнтрахта этим летом за 60 млн евро. Также сообщалось, что сербский форвард не впечатлил главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана во время сборов и может отправиться в аренду.

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Трансферы Лука Йович Лука Йович Трансферы ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франция
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