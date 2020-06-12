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ПСЖ в шаге от трансфера звезды Милана – его место может занять Миколенко

11:57 132 Читати українською
ПСЖ в шаге от трансфера звезды Милана – его место может занять Миколенко
Тео Эрнандес / LaPresse

Защитник Тео Эрнандес может перебраться из итальянского Милана во французский Пари Сен-Жермен в ближайшее трансферное окно.

Ведущий исполнитель "россонери" близок к переходу в ПСЖ, утверждает Onda Cero.

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Эрнандес вскоре может оформить переезд на историческую родину. Он является уроженцем Марселя, но игровую карьеру начал в Испании. Там Эрнандес защищал цвета дубля мадридского Атлетико, Алавеса, столичного Реала и Реал Сосьедада. На Парк де Пренс 22-летний защитник должен заменить Лайвена Курзава – он станет свободным агентом 30 июня.

Милан ранее уверял, что не намерен продавать Эрнандеса, хотя не против приобрести ему конкурента. Одним из вариантов для "россонери" местная пресса называла и украинца Виталия Миколенко.

В нынешнем сезоне Тео Эрнандес провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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