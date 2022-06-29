ПСЖ по странному стечению обстоятельств часто оказывается рядом с неудачами Барселоны.

Французский гранд подозревают в причастности к срыву договоренностей каталонцев с Ромой о проведении Кубка Гампера, сообщает Corriere dello Sport.

Шахтер может заменить униженную Барселону, сыграв благотворительный матч с Ромой

Клубы заранее согласовали дату встречи, но "волки" вдруг все отменили. Формальной причиной назвали короткий промежуток между спаррингом и стартом следующего чемпионата Италии, однако выглядит неубедительно, поскольку там оставалось 8 дней. Источник обращает внимание на крепкие связи владельца Ромы Дэна Фридкина и президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Босс парижан жестко относится к идее Суперлиги, в которой до сих пор остаются Барса, Реал и Ювентус. Фридкин также не в восторге от проекта, поскольку Рому туда вообще не звали. Сообщники решили показательно "насолить" Барселоне, сорвав планы по традиционному турниру. У каталонцев на поиски нового соперника остается достаточно времени до 6 августа, но есть риски повторного вмешательства Аль-Хелаифи.

Барселона может сенсационно вернуть Неймара – каталонцы не "возместят" ПСЖ и четверть цены бразильца