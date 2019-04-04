ПСЖ в большинстве разгромил Нант и стал вторым финалистом Кубка Франции

Пари Сен-Жермен справился с Нантом во втором полуфинале Кубка Франции и поборется за трофей с Ренном.

Кубок Франции, 1/2 финала

ПСЖ – Нант – 3:0

Голы: Верратти, 29, Мбаппе, 85 (пенальти), Алвес, 90+2

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 66

Удаление: Кулибали, 72 (Н)

Ренн в драматичном матче победил Лион и вышел в финал Кубка Франции

Несмотря на то, что парижане взяли игру под контроль со старта поединка, "канарейки" достойно выглядели против гранда в течение почти 90 минут. Открыть счет ПСЖ сумел на 29-й минуте: Килиан Мбаппе сбросил под удар Верратти, а Марко пробил из-за пределов штрафной.

Удвоить преимущество команды Томаса Тухеля мог молодой Мбаппе, но его удар с одиннадцатиметровой отметки вышел неудачным и стал легкой добычей румына Тэтэрушану. Нант еще мог надеяться на камбэк, но на 72-й минуте гостей подвел Кулибали, который необдуманно грубо сыграл против Тьягу Силвы в центре поля, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать.

Расплата для "канареек" наступила под занавес матча. Сначала реабилитировался Мбаппе – второй удар Килиана с отметки кипер Нанта отразить не смог. А уже в добавленное арбитром время Дани Алвес красивым парашютом завершил атаку Пари Сен-Жермен.

Итак, в финале Кубка Франции 27 апреля встретятся Ренн и ПСЖ.