В среду, 2 апреля, состоялся второй полуфинал Кубка Франции, в котором Реймс одолел Канны (2:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Кубок Франции, 1/2 финала

Канны – Реймс – 1:2

Голы: Н'Дойе, 52 – Ибрагим, 14, Теума, 58

Прекрасная сказка Канна в этом розыгрыше Кубка Франции подошла к концу. Под бдительным взором клубной легенды Эрве Ренара (1983-1990) хозяева уступили Реймсу со счётом 1:2. Воодушевлённая победой над Марселем в чемпионате в прошлые выходные команда Лиги 1 оправдала свой статус и добыла путёвку в финал, в котором сыграет против ПСЖ.

Камбэк с 0:2 и передасист голкипера в видеообзоре матча Дюнкерк – ПСЖ – 2:4

Героем встречи стал центрфорвард Реймса Ибрагим - в начале матча он забил, а на 58-й минуте ассистировал на Теуму. Так Реймс вышел в свой первый финал Кубка Франции с 1977 года – тогда "красно-белые" уступили Сент-Этьенну (1:2).

В целом Реймс дважды выигрывал этот трофей – в 1950 и 1958 годах.

Финальный матч ПСЖ – Реймс будет сыгран 24-го мая.

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции – он совершил камбэк в матче с главной сенсацией турнира