Неймар получил повреждение в матче против Лилля в прошлом туре Лиги 1. Ему пришлось покинуть поле на носилках. Врачам нужно было дождаться пока спадет отек, чтобы оценить степень травмы.

У Неймара есть потенциал стать профессиональным игроком в покер, – источник

Неймар прошел новое обследование, которое выявило растяжение лодыжки с повреждением связок. Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ. В начале следующей недели бразилец снова посетит врачей. Это означает, что он точно не сыграет в воскресенье, 26 февраля, против Марселя Малиновского в Лиге 1.

Также ПСЖ сообщил, что получивший повреждение в том же матче Нуну Мендеш, возобновит тренировки на этой неделе.

Малиновский победным голом выбил ПСЖ из Кубка Франции – украинец затмил Месси, который снова остался без трофея