В перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 подопечные Луиса Энрике сыграли вничью с Нантом (1:1). На гол Витиньи "канарейки" ответили мячом Аугусто под конец встречи. Эта ничья позволила ПСЖ установить новый рекорд в европейском футболе.

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Парижане не проигрывают на выезде на протяжении 39 матчей кряду – На этом отрезке команда одержала 30 побед и 9 раз сыграла вничью в Лиге 1. Предыдущий рекорд принадлежал Милану, который не проигрывал в гостях в чемпионате 38 матчей кряду в период с 1991 по 1993 год.

ПСЖ также остается единственной командой в Лиге 1, которая еще не проиграла ни одного матча в сезоне (30 матчей, 24 победы, 6 ничьих). Самую большую беспроигрышную серию в чемпионате Франции имел Нант в сезоне 1994/95 (32 матча). Так что, парижане могут побить еще один рекорд до конца сезона.