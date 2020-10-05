Лидер "драконов" арендован на один сезон с правом выкупа, информирует официальный сайт парижан. Хавбек получил номер 15.

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Перейра выступал за Порту с 2015 года (202 матча, 19 голов). За это время он дважды выигрывал чемпионат Португалии, и по одному Кубку и Суперкубку страны. Также игрок был в составе сборной Португалии, которая победила на Евро-2016.

Добавим, что Перейра стал лишь третьим новичком ПСЖ в межсезонье после Флоренци и Кина – все арендованные.

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