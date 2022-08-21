В воскресенье, 21 августа, завершился третий тур французской Лиги 1. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 3 тур

Страсбур – Реймс – 1:1

Голы: Джику, 45+2 – Балогун, 81

Анже – Брест – 1:3

Голы: Буфаль, 70 – Ле Дуарон, 10, 38, Дари, 65

Удаление: Шабанович, 34 (Анже)

Клермон – Ницца – 1:0

Гол: Хауи, 6

Удаления: Лемина, 80, Тодибо, 82 (оба – Ницца)

Монпелье – Осер – 1:2

Голы: Сахо, 39 – Да Кошта, 70, Отре, 75 (пен),

Удаления: Файяд, 46, Саванье, 90+3 – Ньянг, 51, Да Кошта, 88

Тулуза – Лорьян – 2:2

Голы: Ратау, 31, Даллинга, 64 – Лорьенте, 2, Коне, 80 (пен)

Ренн – Аяччо – 2:1

Голы: Терье, 18, Тете, 62 – Эль-Идрисси, 57

Удаление: Угочукву, 90+1 (Ренн)

Лилль – ПСЖ – 1:7

Голы: Бамба, 54 – Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 27, Хакими, 39, Неймар, 43, 53

Воскресные матчи ознаменовались большим количеством удалений – сразу 8 футболистов получили красные карточки. Стоит отметить неожиданное поражение Ниццы от Клермона, ставшее для нее первым в чемпионате. Впервые в сезоне выиграл Осер, который в матче с 4-мя удалениями одолел Монпелье.

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Но главная вывеска дня ждала фанатов вечером. Встречались чемпионы двух последних розыгрышей Лиги 1 – Лилль принимал ПСЖ. Кристоф Гальтье – главный творец чемпионства 2020/21 – противостоял своей бывшей команде, которую ныне возглавляет Паулу Фонсека. В стартовом составе Лилля вышел еще один старый знакомый – Исмаили.

Уже в первые секунды ПСЖ создал шедевр. Гости разыграли с центра поля, Месси забросил на ход Мбаппе, который красиво перебросил кипера. Фантастика. Это нужно видеть. Шла 9 секунда – самый быстрый гол в истории Лиги 1. По крайней мере, за время ведения соответствующей статистики.

Впоследствии забил и сам Месси, но пасовавший на Лео Мбаппе был в офсайде. У Лилля тоже было несколько моментов, однако уверенно в воротах парижан действовал Доннарумма. Супешанс упустил Мбаппе, который после паса Неймара обыграл кипера, но с острого угла не попал в пустые ворота.

Однако на экваторе первого тайма подопечные Гальтье забили во второй раз. Месси обыгрался с Нуно Мендешем и эффектно с правой покатил в дальний угол.

Еще до перерыва гости сняли все вопросы. Витинья классно пропустил на Неймара, бразилец отдал на Хакими, а тот убежал от Исмаили и забил третий гол. На десерт забил еще и Неймар, точно пробивший в ближний. Крах команды Фонсеки еще до перерыва и роскошная игра парижан.

Во второй половине игры избиение Лилля продолжилось. Хакими отдал в центр штрафной, Мбаппе пропустил на Неймара, а тот оформил дубль. Теплые объятия звезд ПСЖ – похоже, конфликт остался в прошлом.

Лилль сумел забить хотя бы гол престижа, автором которого стал Бамба, удачно сыграв на добивании. Но последнее слово было за ПСЖ – Мбаппе после ассиста Неймара сделал счет 1:6, а затем оформил и хет-трик. Неймар оформил 2+3, Месси забил и отдал 1 голевой пас, такая же статистика у Хакими. Мбаппе "ограничился" тремя голами.

ПСЖ эффектно разбил команду Фонсеки 7:1 и возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков в трех турах. Фаворит сезона очевиден.