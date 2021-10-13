Женская Лига чемпионов. Группа B, второй тур

ПСЖ – Жилстрой-1 – 5:0

Голы: Хайтема, 25, 32, 42, Басанская, 59 (авт), Хелифи, 88

Матч ПСЖ – Жилстрой-1 стартовал в 19:45 по Киеву. Это второй тур Лиги чемпионов среди женщин в группе B. В первом матче харьковская команда проиграла дома Реалу (0:1), а парижанки одолели исландский Брейдаблик (2:0). Соответственно, подопечные Валентины Котик пытались добыть первые очки в групповом этапе.

Жилстрой-1 проиграл Реалу в стартовом туре женской Лиги чемпионов

С первых минут поединка игроки ПСЖ захватили инициативу и могли открыть счет уже в дебюте, но Диани головой не попала в ворота из убойной позиции. На 15-й минуте голкипер харьковской команды спасла от пропущенного мяча после выхода один на один.

Но на 25-й минуте ПСЖ таки воплотил свое преимущество в гол. Джордин Хайтема на левом фланге корпусом выиграла силовую борьбу у Алексанян и с острого угла поразила ближний угол. Второй пропущенный гол Жилстрой-1 в группе ЛЧ. Тотальное доминирование парижанок справедливо конвертировалось в преимущество на табло.

Через несколько минут нападающая ПСЖ оформила дубль. Яман перевела мяч в перекладину, но Хайтема была первой на добивании и ударом головой удвоила счет. Заметим, что 20-летняя канадка – это девушка защитника Баварии Альфонсо Дэвиса, который недавно громил Динамо с Баварией, а также Олимпийская чемпионка в Токио.

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Диани еще до перерыва могла забить третий гол, но турецкая кипер Жилстроя исполнила очередной сейв. Именно Гамза Яман была лучшей в составе украинской команды в первом тайме. В атаку подопечные Котик практически не выходили. Впрочем, третий гол таки влетел в ворота Жилстроя. Что не смогла сделать Диани, удалось той же Хайтема. Джордин замкнула прострел с фланга и оформила хет-трик.

Во втором тайме неудачи украинок продолжились. Басанская после подачи углового срезала мяч в собственные ворота. 0:4. Моментов было еще много, но лишь на последних минутах француженки поставили жирную точку – Хелифи удачно сыграла на добивании. 0:5 – второе поражение Жилстрой-1, который в двух турах не набрал очков и имеет разницу мячей 0:6. Пока что подопечные Котик на последней позиции группы B. Хайтема повторила достижение своего бойфренда, который недавно в составе Баварии разбил Динамо с таким же счетом 5:0.

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