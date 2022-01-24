ПСЖ принимал Реймс в рамках 22 тура Лиги 1. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Лига 1, 22-й тур

ПСЖ – Реймс – 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Файес, 67(аг), Данилу, 75

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Парижане прогнозированно обыграли Реймс, забив сопернику 4 гола без ответа. Открыл счет Марко Верратти, но следующий гол был очень важным для Серхио Рамоса.

Испанец еще летом перебрался в столицу Франции, но по разным причинам его дебютный мяч переносился, хотя в Реале он регулярно забивал. Традиционно после подачи с углового опытному защитнику удалось затолкать мяч в сетку.

Лионель Месси проводил свой первый поединок в 2022 году, аргентинец вышел на смену и находился на поле 28 минут.

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков, Реймс – 14-й.

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