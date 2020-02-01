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ПСЖ уничтожил Монпелье в матче с двумя удалениями

20:47 111 Читати українською
ПСЖ уничтожил Монпелье в матче с двумя удалениями
ПСЖ – Монпелье / Фото ФК ПСЖ

Состоялся центральный поединок 22-го тура чемпионата Франции.

 

Лига 1, 22-й тур

ПСЖ – Монпелье – 5:0

Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (аг), 44, Мбаппе, 57, Куразава, 65

Удаление: Берто, 17 (М), Чотард, 88 (М)

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Уже на 8-й минуте звездные хозяева праздновали взятие ворот, а до перерыва в ворота Монпелье влетели еще два гола. Гости в первом тайме отличились автоголом и удалением.

Во втором тайме Мбаппе и Курзава довели счет до вульгарного, а гости, не изменяя традициям первой половины игры, заработали второе удаление.

ПСЖ после 22-х туров Лиги 1 лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя (Марселя) на 13 очков. Монпелье – 4-й (33 очка).

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ПСЖ ПСЖ Монпелье Монпелье Франция ПСЖ - Монпелье
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