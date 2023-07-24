ПСЖ угрожают судом из-за давления на Мбаппе – в действиях клуба нашли нарушение законодательства
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил неожиданную помощь в своем конфликте с парижским клубом.
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) выступил с заявлением относительно исключения Мбаппе из заявки ПСЖ на турне по Азии, сообщает Reuters.
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"Все игроки должны пользоваться такими же условиями труда, как и остальная профессиональная рабочая сила. UNFP считает, что было бы полезно напомнить руководителям, что давление на работника – например, способом ухудшения условий его труда – с целью заставить его уйти или принять то, что хочет работодатель, является моральным притеснением, которое французское законодательство решительно осуждает.
Поэтому да, UNFP оставляет за собой право принять гражданские и уголовные меры против любого клуба, который будет вести себя таким образом", – говорится в заявлении.
Напомним, что ПСЖ побуждает Мбаппе к переходу в другой клуб уже этим летом, чтобы не потерять нападающего бесплатно. Килиан же хочет провести сезон 2023/24 в Париже, после чего присоединиться к Реалу.