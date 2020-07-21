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ПСЖ убеждает Мбаппе подписать новый контракт с космической зарплатой

21 июля 15:15 - Читати українською
ПСЖ убеждает Мбаппе подписать новый контракт с космической зарплатой
Нассер Аль-Хеллаифи и Килиан Мбаппе / Фото ПСЖ

Парижане опасаются потерять свою главную звезду и готовы на радикальные шаги.

ПСЖ предлагает Килиану Мбаппе продолжить сотрудничество с действующим триумфатором чемпионата Франции на привлекательных финансовых условиях, сообщает L`Equipe.

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Если форвард согласится на новый контракт, то будет получать около 40 млн евро в год. Для сравнения, сейчас такую сумму в парижском клубе получает Неймар. Действующее соглашение Килиана с клубом рассчитано до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Килиан Мбаппе
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