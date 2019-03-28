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ПСЖ убедил Аллана переехать во Францию, – UOL

08:00 36 Читати українською
ПСЖ убедил Аллана переехать во Францию, – UOL
Аллан / соцсети

Полузащитник Наполи Аллан, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

ПСЖ убедил полузащитника Аллана перейти к ним, сообщает UOL Esporte. С 28-летним бразильцем разговаривали его соотечественники Маркиньос, Тиаго Силва, Дани Алвес и Неймар.

Лукас Эрнандес после перехода в Баварию стал самым дорогим защитником мира – он уже не сыграет за Атлетико из-за травмы

Парижане сделают предложение Наполи в 60 млн евро. Сам игрок не хочет уходить со скандалом и надеется, что итальянский клуб примет предложение.

Cообщается, что французам придется заплатить за футболиста до 100 млн евро.

Теги
Трансферы Тіаго Сілва Тіаго Сілва Трансферы Чемпионата Италии Дани Алвес Дани Алвес Маркиньос Маркиньос Маркес Аллан Маркес Аллан Неймар Неймар Наполи Наполи Франция
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