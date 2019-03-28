ПСЖ убедил Аллана переехать во Францию, – UOL

Полузащитник Наполи Аллан, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ.

ПСЖ убедил полузащитника Аллана перейти к ним, сообщает UOL Esporte. С 28-летним бразильцем разговаривали его соотечественники Маркиньос, Тиаго Силва, Дани Алвес и Неймар.

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Парижане сделают предложение Наполи в 60 млн евро. Сам игрок не хочет уходить со скандалом и надеется, что итальянский клуб примет предложение.

Cообщается, что французам придется заплатить за футболиста до 100 млн евро.