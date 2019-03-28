ПСЖ убедил Аллана переехать во Францию, – UOL

Евро-2020 — 00:03 682
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Украина может потребовать техническое поражение для Люксембурга: российские СМИ – о сходстве историй Мораеса и Жерсона
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Падение Джеррарда, сенсационный Блэкберн и легендарный камбэк Ман Сити: лучшие чемпионские развязки в истории АПЛАнглия — 27 март 168
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УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации МораесаЕвро-2020 — 27 март 1831
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Бавария официально объявила о 80-миллионном трансфере Лукаса ЭрнандесаГермания — 27 март 302
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Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛУкраина — 27 март 703