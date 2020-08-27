"Тиагу, спасибо тебе за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний. Спасибо за твой вклад, преданность и энергетику. Ты всегда будешь одним из величайших футболистов в истории, и твой статус легенды сохранится в ПСЖ навсегда.

Тиагу Силва трогательно попрощался с ПСЖ

Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!" – приводит твиттер ПСЖ слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Напомним, бразилец вместе с ПСЖ выиграл все внутренние трофеи сезона 2019/20, но в финале Лиги чемпионов уступил Баварии (0:1). Ожидается, что новым клубом Силвы станет Челси.

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