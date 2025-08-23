Итальянец выступал в столице Франции с 2021 года и был одним из главных героев требла прошлого сезона. Впрочем, этим летом все изменилось. ПСЖ за 40 млн евро приобрел Люку Шевалье из Лилля, а Доннарумму выбросили из заявки и заставляют искать новое место работы.

Вчера (22 августа) парижане принимали Анже, и для Джиджи это был последний шанс попрощаться с домашними трибунами. После финального свистка чемпион Европы получил мощные овации от фанатов, а партнеры окружили его в кругу.

Интересный момент случился с Ильей Забарным. Украинец также подошел "обнимать" Доннарумму, но с той стороны как раз был Сафонов. Забарный быстро отдалился от россиянина.

Наиболее вероятное направление для списанного кипера ПСЖ уже известно. Ман Сити ведет активные переговоры, а французский гранд хочет еще и заработать на Доннарумме около 30 млн евро.

