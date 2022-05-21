Ожидалось, что нынешний сезон станет для 23-летнего француза последним в составе ПСЖ. Мбаппе был как никогда близок к осуществлению мечты детства – переходу в Реал. Однако решил остаться в Париже.

Мбаппе сделал окончательный выбор между Реалом и ПСЖ – сага получила сенсационное завершение

Решающую роль в переговорах сыграл Нассер Аль-Хелаифи. Когда за дело взялся лично президент, переговорный вектор изменился. По информации французских СМИ, Мбаппе получил гарантии по спортивной составляющей катарского проекта. Первыми шагами к перестройке станет прощание с Маурисио Почеттино и Леонардо Араужо.

Также Мбаппе получит солидные личные бонусы, сообщает GFNF со ссылкой на Le Parisien. Килиан прогнозируемо будет получать самую высокую зарплату в команде. Кроме того, с приходом нового тренера может стать капитаном и пенальтистом ПСЖ.

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