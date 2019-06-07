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ПСЖ станет фаворитом в борьбе за Де Лигта при одном условии, – ESPN

13:38 42 Читати українською
ПСЖ станет фаворитом в борьбе за Де Лигта при одном условии, – ESPN
Маттейс Де Лигт / Reuters

Французский Пари Сен-Жермен вскоре может стать основным претендентом на подписание защитника амстердамского Аякса Маттейса Де Лигта.

Центрбэк может выбрать Парк де Пренс местом продолжения карьеры, если в руководство парижан вернется Леонардо Араужо, сообщает ESPN.

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Именно с приходом функционера шансы ПСЖ подписать Де Лигта значительно возрастут. Бразилец имеет хорошие отношения с агентом нидерландца, одиозным Мино Райолой, и сможет легко оформить трансфер. Леонардо уже согласовал свое возвращение с боссами клуба, однако пока неизвестно, какую должность займет бывший спортдир Милана.

Леонардо Араужо уже работал в Пари Сен-Жермен в 2011-2013 гг. и привел в команду группу игроков из итальянской Серии А, в частности, Силву, Верратти, Пасторе и Ибрагимовича.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. В данный момент главным претендентом на капитана Аякса считается испанская Барселона.

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