Полузащитник Лилля должен был стать первым летним трансфером Милана. Санчеш давно согласовал с "россонери" условия контракта на 4 сезона. Переговоры между клубами также были на завершающей стадии.

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Все изменило вмешательство ПСЖ, сообщает ряд итальянских СМИ. Новым главным тренером парижан должен стать Кристофер Гальтье, желающий видеть в команде Санчеша. Они вместе работали в Лилле.

Парижане легко перебили предложение Милана. Чемпионы Серии А давали 15 млн евро "догам" и 3 млн зарплаты игроку. Предложение ПСЖ вдвое больше – 30 миллионов для Лилля и 5 млн на сезон для Санчеша. "Россонери" поднимать планку не будут.

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