ПСЖ срывает согласованный трансфер Милана, предложив вдвое больше денег
Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш может резко поменять планы на будущее.
Полузащитник Лилля должен был стать первым летним трансфером Милана. Санчеш давно согласовал с "россонери" условия контракта на 4 сезона. Переговоры между клубами также были на завершающей стадии.
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Все изменило вмешательство ПСЖ, сообщает ряд итальянских СМИ. Новым главным тренером парижан должен стать Кристофер Гальтье, желающий видеть в команде Санчеша. Они вместе работали в Лилле.
Парижане легко перебили предложение Милана. Чемпионы Серии А давали 15 млн евро "догам" и 3 млн зарплаты игроку. Предложение ПСЖ вдвое больше – 30 миллионов для Лилля и 5 млн на сезон для Санчеша. "Россонери" поднимать планку не будут.
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