ПСЖ спешит с трансфером Сарабии – скоро игрок станет значительно дороже

Хавбек Севильи Пабло Сарабия может пополнить состав парижского гранда.

ПСЖ обратил внимание на лидера андалусийцев, сообщает Marca.

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Руководство французов хочет приобрести 27-летнего хавбека, активировав сумму отступных, которая составляет 18 миллионов евро. ПСЖ намерен закрыть сделку до 30 июня, так как с 1 июля сумма отступных в контракте Сарабии с Севильей вырастет до 40 миллионов.

Статистика испанца в прошлом чемпионате –12 голов и 13 ассистов в 33-х матчах.

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