"Третий гол мало что меняет. При счете 1:2 все равно было ясно, что в ответном матче нужно побеждать. Мы до сих пор здесь. Я очень горжусь игроками. Астон Вилла достигла большого прогресса, требования к нам выросли, мы играем здесь против ПСЖ. Команда боролась фантастически, и была близка к хорошему результату.

Шедевр Кварацхелии в видеообзоре матча ПСЖ – Астон Вилла – 3:1

Третий пропущенный гол не изменит наш подход к ответному матчу. Пусть это 2:1 или 3:1. Они фавориты, они доминировали с мячом, у них хорошие вингеры и мобильные полузащитники. Конечно, на следующей неделе мы можем сыграть лучше.

Это футбол. Нам противостояла команда, которая очень быстро играет. При счете 1:2 я хотел, чтобы мы вышли и выиграли матч. С другой стороны, не хотелось, чтобы игра вышла из-под контроля. Логично, что мы играли, держа в уме 90 минут ответного матча. Мы будем играть дома и отдадим все силы. Будет непросто – этот ПСЖ создан, чтобы побеждать.

Нужно было дисциплинированно играть в обороне, защищаться ниже обычного. Даже когда мы проигрывали 1:2, мы имели три момента. Надо было сохранять хладнокровие. В первом тайме это получалось, во втором – нет. Пропустили в конце, и это остается только принять. Наш настрой не сильно изменился – надо побеждать дома с разницей больше, чем один мяч", – приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, Унаи Эмери возглавлял ПСЖ в 2016-2018 годах. Парижане победили Астон Виллу в первой встрече (3:1), ответный матч запланирован на 15 апреля.

ПСЖ разбил Астон Виллу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов – Мартинес спас команду Эмери от разгрома