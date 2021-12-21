Неймар, Лайвен Курзава, Колин Дагба, Юлиан Дракслер и Хуан Бернат продолжают восстановление от травм. Ни один из них не вернется на поле до конца текущего года, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Бразильский нападающий будет восстанавливаться еще 4-5 недель. Бернат вернется в общую группу в начале января, а Дагба, Дракслер и Курзава будут готовы помочь команде уже после зимней паузы.

В 2021-м парижане проведут еще один матч против Лорьяна. Команда Почеттино уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 и вышла в 1/8 Лиги чемпионов, где сыграет против Реала.

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