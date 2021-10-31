Защитник ПСЖ Серхио Рамос никак не восстановится от повреждений, что беспокоит руководство парижан.

В парижском клубе большие сомнения относительно того, сможет ли Серхио Рамос вернуться к своей лучшей форме, сообщает Get French Football News.

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После перехода испанца в ПСЖ у защитника обнаружили проблемы с коленом и икроножной мышцей. Медицинское заключение насчет восстановления Серхио меняется неделю за неделей, однако он так и не выходил на футбольное поле в составе парижан, что начинает сильно беспокоить клуб.

Напомним, что Рамос летом перебрался в столицу Франции на правах свободного агента, но травма выбила защитника на несколько месяцев.

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