Маурисио Почеттино не разговаривал с боссами ПСЖ о возможности возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает RMC Sport.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут устроить эффект домино – в раздевалке Парижа уже говорят о Зидане

Действующий контракт аргентинского специалиста действует до лета 2023 года, и руководство парижан не видит причин для паники и поиска нового тренера. Зинедин Зидан, которого СМИ называли потенциальной заменой Почеттино, не контактировал с ПСЖ.

Напомним, Манчестер Юнайтед уволил Уле Гуннара Сульшера после поражения от Уотфорда (1:4). Манкунианцев временно возглавил Майкл Каррик.

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