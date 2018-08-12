ПСЖ согласовал трансфер защитника Шальке Керера

Защитник Шальке Тило Керер отныне будет защищать цвета ПСЖ.

Парижский клуб договорился с Шальке по трансферу 21-летнего Тило Керера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Керер покинет Шальке. Мы достигли соглашения с ПСЖ. Наш клуб не мог отказаться от такого предложения", – прокомментировал трансфер спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хейдель.

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Ранее сообщалось, что сначала ПСЖ предлагал за игрока 18 млн евро, Шальке же настаивал на 40 млн. В результате клубы сошлись на сумме в 37 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги, Керер провел за Шальке 28 матчей и отметился 3-мя голами.

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