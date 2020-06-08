ПСЖ согласовал трансфер Милинковича-Савича, – СМИ

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич уже в ближайшее время может стать игроком ПСЖ.

ПСЖ согласовал трансфер Милинковича-Савича, который состоится в летнее трансферное окно, сообщает Le 10 Sport.

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Парижане провели закрытые переговоры с Лацио. Отмечается, что сумма трансфера составит 80 млн евро. Также сербом интересовались Манчестер Юнайтед и Челси.

Напомним, в текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 31 матче, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с "орлами" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 64 млн евро.

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