Трансферная сага между Борнмутом и ПСЖ по Илье Забарному в шаге от завершения. Долгое время клубы не могли договориться о финансовых условиях сделки, хотя украинец дал согласие на переезд в Париж.

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Как сообщает Николо Скира, Борнмут и ПСЖ утрясли последние разногласия. Парижане заплатят за Забарного 68 миллионов евро. Стоит заметить, что ранее "вишни" требовали 70 млн, поскольку должны отдать еще 20% от перепродажи Динамо.

К слову, Илья Забарный согласовал личный контракт с ПСЖ до 2030 года.

Напомним, в прошлом сезоне украинец провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 42 миллиона евро.

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