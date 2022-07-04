ПСЖ и недавно покинувший Ниццу 55-летний Кристоф Гальтье согласовали детали сотрудничества. Во вторник, 5 июля, ожидается официальное представление нового тренера чемпионов Франции.

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Руководство ПСЖ уже готовит специальную пресс-конференцию, на которой объявит о назначении Галтье. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Интересно, что парижский клуб до сих пор официально не объявил об увольнении Маурисио Почеттино, хотя уход аргентинского тренера теперь неизбежен. Правда, ПСЖ подтвердил проведение пресс-конференции 5 июля в 14:00 по местному времени, не раскрыв ее целей.

К слову, именно при работе Гальтье с Кампушем (новый спортивный директор ПСЖ) Лилль стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21.

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