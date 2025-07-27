Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил соглашение с ПСЖ, которое завершается летом 2026 года. Итальянским вратарем активно интересуются клубы из АПЛ, поэтому парижане решили не медлить и найти ему замену.

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Как сообщает L'Équipe, ПСЖ согласовал личные условия контракта с Люкой Шевалье из Лилля. "Доги" хотят за своего игрока не менее, чем 40 миллионов евро, что не является проблемой для парижан. Ожидается, что согласование бонусов и других опционов затянет время переговоров, но никто не сомневается в завершении сделки. Лилль уже рассматривает варианты, чтобы заменить 23-летнего вратаря.

Люка Шевалье – воспитанник Лилля, с которым выигрывал титул чемпиона Франции. В общем голкипер сыграл за догов 127 матчей, в которых ему удалось сохранить свои ворота "сухими" в 44 случаях. Шевалье вызывается в сборную Франции, но еще не успел дебютировать за первую команду.

Учитывая, что в Люке видят замену Доннарумме, россиянин Матвей Сафонов, вероятно, останется в команде. Это может повлиять на трансфер Ильи Забарного в ПСЖ, поскольку ранее была информация, что украинец не перейдет к парижанам пока будет в составе россиянин.

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