ПСЖ согласовал контракт с бомбардиром Ювентуса – итальянцы требуют 80 миллионов
16 июля 19:36 - Читати українською
ПСЖ хочет дополнить свою атаку "чистокровным" форвардом.
Чемпионы Франции активно продвигают трансфер Душана Влаховича из Ювентуса, сообщает AS.
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ПСЖ потерял Месси и не уверен в сохранении Мбаппе, поэтому приходится искать нового нападающего. Влахович не прочь покинуть Ювентус, оставшийся без ЛЧ из-за штрафа. 23-летний серб уже якобы согласовал контракт с парижанами, но туринцы потребуют не менее 80 млн евро, которые платили Фиорентине.
В прошлом сезоне Влахович сыграл за Юве 42 матча, в которых забил 14 голов.
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