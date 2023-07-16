Чемпионы Франции активно продвигают трансфер Душана Влаховича из Ювентуса, сообщает AS.

Ювентус интересуется украинским голкипером – переговоры стартовали

ПСЖ потерял Месси и не уверен в сохранении Мбаппе, поэтому приходится искать нового нападающего. Влахович не прочь покинуть Ювентус, оставшийся без ЛЧ из-за штрафа. 23-летний серб уже якобы согласовал контракт с парижанами, но туринцы потребуют не менее 80 млн евро, которые платили Фиорентине.

В прошлом сезоне Влахович сыграл за Юве 42 матча, в которых забил 14 голов.

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