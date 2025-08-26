Трансфер вратаря Джиджи Доннаруммы из ПСЖ в Манчестер Сити зависит от Эдерсона.

ПСЖ готов распрощаться с Доннаруммой примерно за 30 млн евро, информирует Фабрис Хокинс. Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов именно столько заплатить за вратаря.

Сам Доннарумма согласен продолжить карьеру в АПЛ, и стороны уже достигли принципиальной договоренности. Однако этот трансфер во многом будет зависеть от того, покинет ли Этихад вратарь Эдерсон.

Манчестер Сити продолжает вести переговоры с Галатасараем.

Напомним, что ранее ПСЖ приобрел у Лилля на место основного вратаря Люка Шевалье.

