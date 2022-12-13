Еженедельная зарплата Маркуса Рашфорда в ПСЖ может составить 900 тысяч евро.

ПСЖ готов далеко зайти ради форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Англичанин находится наверху парижского списка самых желанных футболистов.

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Как информирует Metro, боссы ПСЖ хотят заманить Рашфорда в столицу Франции высокой зарплатой. Сообщается, что во Франции Маркусу еженедельно готовы платить минимум 900 000 евро. Таким образом англичанин сможет заработать почти 50 миллионов евро за сезон. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Контракт Рашфорда с МЮ истекает будущим летом, но английский клуб имеет право продлить соглашение еще на один год в одностороннем порядке.

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